أخبار مصر | الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج السرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج السرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إتاحة إصدارين مغشوشين من دواء "ICLUSIG" لعلاج سرطان الدم للمرضى في آسيا والاتجار بهما عالميًا، من خلال إحدى الشركات بماليزيا.

وقالت الصحة العالمية، إنه تم إثبات مصدرين للدواء مشغوشان من الدواء الأصلي "ICLUSIG 45" ميليغرام، ويجري تداولهما في إقليم غرب المحيط الهادئ ومنها إلى دول أخرى.



وأشارت إلى أن هناك جهة تقوم بالبيع بالجملة تتّخذ من ماليزيا مقرا لها، بعد أن قامت بشراء دواء إكلوسج 45 ميليغرام الذي يحمل رقم PR072875 والمدون اسمه بالإنجليزية، وآخر يحمل رقم PR0834170 ودون اسمه بالألمانية، وثبت أنهما منتج مغشوش، بعد مراجعة شركتي تأكيدا (TAKEDA) وإنسايت (INCYTE) للمستحضرات الصيدلانية وهما الشركتان المنتجتان الأصليتان للدواء.

وطالبت المنظمة بتوخّي المزيد من اليقظة والحذر في إطار التعامل مع سلاسل الإمداد الدوائي والحذر في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والجهات التي تبيع المنتجات الطبية بالجملة، وتلك التي توزّعها والصيدليات وأية جهات أخرى تورّدها.