أخبار مصر | أشرف صبحي يتفقد الأعمال الإنشائية في مركز التنمية الرياضية بشيراتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يتفقد الأعمال الإنشائية في مركز التنمية الرياضية بشيراتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية الجارية بمركز التنمية الرياضية بشيراتون.

والتقى وزير الشباب والرياضة بمجلس أمناء المركز، وتعرف على آخر ما تم إنجازه في أعمال إنشاء حمام السباحة الأولمبي المغطى، وحمام سباحة الأطفال، ومنطقة الخدمات لحمامات السباحة، بالإضافة لما تم إنجازه بالجراچ متعدد الطوابق وقاعات الاحتفالات ومبنى الچيم، مستمعًا لشرح تفصيلي عن الأعمال التكميلية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وشدد صبحي على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية الجديدة بالمركز ستخدم قطاعًا كبيرًا وستسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

يذكر أن مركز التنمية الرياضية بشيراتون، يضم مبنى رئيسي، ملاعب اسكواش، وملاعب كرة قدم خماسية، ملاعب كرة سلة، وكرة طائرة، وكرة يد، وصالة بولينج، صالة لتنس الطاولة، وعيادة طبية، وقاعة للحاسب الآلي، تراك دائري للمشي.

