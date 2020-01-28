أخبار مصر | "الوطنية للصحافة": وقف التعيين بالمؤسسات القومية مؤقت.. وبدء حصر المتدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للصحافة": وقف التعيين بالمؤسسات القومية مؤقت.. وبدء حصر المتدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم، والأعمال التي يقومون بها؛ لدراسة الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار وقف التعيينات هو إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، ولا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التي وقعت في السنوات الأخيرة، بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت إلى ما وصلت إليه المؤسسات في الوضع الحالي.

وأضافت، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل؛ حيث تبدأ الهيئة في الأيام المقبلة، وفقًا لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وتطوير المحتوى التحريري.

وأكدت الهيئة، أن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية، وتنمية أصولها، وضمان استقلاليتها وحيادتها، وتبعًا لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.