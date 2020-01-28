أخبار مصر | بمعجزة.. بسمة وهبة تنجو من الموت وتكشف التفاصيل

وأكدت وهبة، احتراق فيشة الدفاية الخاصة بها، والتي كادت أن تتسبب في اشتعال النيران بمنزلها، لولا عناية الله التي أنقذتها من الموت المحقق والسيطرة على احتراق الدفاية.

وكتبت الإعلامية بسمة وهبة على الفيديو المنشور على صفحتها: "ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر".