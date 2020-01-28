أخبار مصر | بمعجزة.. بسمة وهبة تنجو من الموت وتكشف التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمعجزة.. بسمة وهبة تنجو من الموت وتكشف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الإعلامية بسمة وهبة، لمتابعيها تفاصيل نجاتها من الموت عبر صفحتها على "انستجرام".
وكما توالت تعليقات المتابعين لحسابها، للاطمئنان علىها، ونصحها بعدم إشعال الدفاية عن طريق مشترك كهربائي والذي قد يتسبب في مخاطر كبيرة.
وأكدت وهبة، احتراق فيشة الدفاية الخاصة بها، والتي كادت أن تتسبب في اشتعال النيران بمنزلها، لولا عناية الله التي أنقذتها من الموت المحقق والسيطرة على احتراق الدفاية.
وكتبت الإعلامية بسمة وهبة على الفيديو المنشور على صفحتها: "ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر".
وكما توالت تعليقات المتابعين لحسابها، للاطمئنان علىها، ونصحها بعدم إشعال الدفاية عن طريق مشترك كهربائي والذي قد يتسبب في مخاطر كبيرة.