أخبار مصر | برلماني يحذر من التسول على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يحذر من التسول على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان: إن أغلب المصريين يتعاطفون سريعًا مع الحالات الإنسانية، ما يتفنن معدومو الضمير في ابتكارها للنصب على المواطنين، فأصبحت التبرعات حيلة ومدخلا سريعا للنصب على العوام.



وأضاف في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن النصب انتقل من الاستعطاف والتسول في الشوارع والميادين، إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صفحات تجمع تبرعات لحالات طبية وإنسانية.

وأضاف أن الصفحات تستعطف الناس من خلال الكلمات المؤثرة التي تربح وتحقق معدلات مشاهدة ومشاركة عالية، في ذلك "الواقع الافتراضي"، ويتمكن القائمون عليها، من جمع آلاف الجنيهات، من المواطنين الضحايا.

وطالب "بركات"، بضرورة وضع تشريعات جديدة لمكافحة الجرائم الحديثة، والتي ظهرت مع التطور التكنولوجي، ومن بينها النصب التسول على موقع "فيسبوك"، لمنع خداع المواطنين، وتنظيم حملة إعلامية ضخمة لتوعية المواطنين بتلك الطرق من عمليات النصب.

