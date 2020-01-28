أخبار مصر | وفد كنسي إثيوبي يزور المتحف القبطي في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد كنسي إثيوبي يزور المتحف القبطي في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد كنسي إثيوبي متمثلا في الأسقف أغريغوريوس أسقف مدينة (شو) والقس جبراياسوس ممثل الكنيسة الإثيوبية في مصر والدياكون (أديس) عن الكنيسة الإثيوبية بمصر، المتحف القبطي بالقاهرة، بصحبة الأب أنجيلوس النقادي.

وكان في استقبالهم جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي حيث اصطحبتهم في جولة داخل المتحف، وقد أبدى الحضور إعجابهم بكل ما يحويه المتحف القبطي من مجموعات أثرية فريدة وموقعه المتميز في مجمع الأديان حيث يحيط به الكنيسة المعلقة و كنيسة أبي سرجة و جامع عمرو ابن العاص و معبد بن عزرا.

وكما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية وتسجيل كلمة شكر بدفتر الزيارات الخاص بالمتحف.