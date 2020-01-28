أخبار مصر | وزير الزراعة يلتقي رئيس البرلمان الكيني لبحث التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة يلتقي رئيس البرلمان الكيني لبحث التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية الكينية، "البرلمان"، جاستن موتوري؛ لتعزيز سبل التعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، أعرب "القصير"، عن ترحيبه بالوفد الكيني، مؤكدا أن مصر حكومةً وشعبًا تدعم كينيا والحكومة الكينية، في إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز وتكثيف سبل التعاون والعلاقات مع دول القارة السمراء.



وبحث الجانبان، في كيفية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، والخاصة بزيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني بين البلدين، بالإضافة إلى إنشاء مزارع نموذجية مشتركة لإنتاج الذرة الصفراء والأرز والفول الصويا.



وتطرق الجانبان، إلى أن سبل التعاون، تشمل مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري، ومساهمة مصر في تطوير المجازر بكينيا، والتعاون في تبادل الحيوانات البرية، وخاصةً السلالات النادرة لضمها لحديقة الحيوان بالجيزة، والاستفادة من الأمصال واللقاحات البيطرية التي تنتجها مصر في دعم مجال الطب البيطري بكينيا.

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وأعلن الجانبان، سبل التعاون في مجال التدريب، وذلك من خلال المركز الدولي المصري للزراعة، التابع للعلاقات الزراعية الخارجية، بحيث يتم إكساب المتدربين الكينيين الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وخاصة الري الحديث والمطور، والاستفادة من الخبرات البحثية لدى مركز البحوث الزراعية، في نقل الخبرة ونتائج الأبحاث للتطبيق بكينيا.



ومن جهته تقدم رئيس الجمعية الوطنية الكينية، بالشكر إلى الحكومة المصرية لحرصها على تكثيف التعاون مع دول القارة الأفريقية، وخاصة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، حيث شهدت هذه الفترة إنجازات ملموسة وغير مسبوقة.

ونوه بأن مصر بالنسبة للقارة الأفريقية من الدول الرائدة، وأن دولته تتطلع للتعاون معها في كل المجالات لا سيما المجال الزراعي.

وحضر اللقاء، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ماهر المغربي مدير مشروع المزارع الأفريقية المشتركة بالعلاقات الزراعية الخارجية.

