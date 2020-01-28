أخبار مصر | اليوم.. مدبولي يلتقي رئيس فودافون العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مدبولي يلتقي رئيس فودافون العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الثلاثاء،

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية.

كما يرأس مدبولي، اجتماعا؛ لبحث الاستثمار السياحي في مصر، بمدينة العلمين.

وبحسب تكهنات، فإن رئيس الوزراء، طلب الاطلاع على آخر التطورات، فيما يتعلق بعمليات إنشاء العلمين التجديد طبقا للجدول الزمني المحدد الذي يشمل وضع المنطقة على الخريطة السياحية المصرية، في محاولات لتنويع المنتج السياحي المصري، ونقل جانب من الإشغالات الفندقية من منتجعات المنطقة الشرقية في شرم الشيخ والغردقة إلى المنطقة الغربية في مرسى مطروح والعلمين، لإحداث نوع من التوازن.