أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن انتشار السجائر الصيني في المناطق العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن انتشار السجائر الصيني في المناطق العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انتشار عبوات السجائر الجديدة (مجهولة المصدر)، التي طرحت للبيع في الأسواق حاليًا، على الرغم أنها منتج مغشوش وتحمل أخطارًا صحية تفوق بكثير أضرار التبغ العادي.



وقال متولي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن النوع التبغ الموجود حاليا بالأسواق يطلق عليه “السجائر الصينية"، مؤكدًا أنها غالبًا تكون موجودة في المناطق العشوائية، أو الأكشاك، بعيدًا عن المراقبة القانونية.



وأوضح أنه في دراسة أجراها المركز القومي للبحوث بخصوص السجائر المهربة في السوق المحلية، أن السجائر المهربة بالسوق المحلية تحتوي على 24 مركبًا مجهولًا تم التعرف على 11 منها بنسب تأكيدية عالية.



وأكد أن عام 2013 هو بداية ظهور السجائر الصيني في مصر لأول مرة، قبل أن يتم التشديد على تجارها عام 2015 وتكاد تكون قد اختفت تمامًا، قبل أن تعاود الظهور مرة أخرى في الشوارع والأسواق، ويتهافت على شرائها تجار التجزئة ومنها للشباب.



وشدد النائب على منع تداول هذه الأنواع حيث إن التدخين ضار بالصحة، وهذا الضرر يتضاعف في حالة كون التبغ مغشوشًا، موضحا أن المواد السامة التي تدخل الرئة جراء السجائر المغشوشة والصينية تتسبب تدريجيًا في قلة كفاءة الرئة.

