مصر | تأييد مجازاة مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد مجازاة مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن مجازاة مسئول شئون قانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لإهانته جهة عمله أمام القضاء، ورفضت المحكمة طعنه، كما رفضت طلب تعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتبين للمحكمة، أن الطاعن خروج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف اللوائح والتعليمات وظهر بمظهر غير لائق أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منه ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قام بنعت المذكرة المقدمة من الجهاز، وذم بها بصوت مرتفع أمام هيئة المحكمة ونهره القاضي ثم اعتذر للمحكمة، مما دعاها إلى عدم إثبات الذم بمحضر الجلسة.

وثبت، أن مسلك الطاعن يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة للوائح والتعليمات وإخلالًا بكرامة الوظيفة بالإساءة علنًا إلى جهة عمله والحط من شأنها وقدرها والنيل من هيبتها واحترامها، ويكون قرار مجازاته صحيحا وسليما قانونًا.

