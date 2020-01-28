مصر | حبس شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة بالحوامدية

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كان ضباط مباحث الجيزة، قد ألقوا القبض على شقيقين عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات وسلاح ناري، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس شقيقين، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة، بمنطقة الحوامدية، وسابق اتهامهما في عده قضايا، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، والتحريات حول الواقعة.

وأكدت تحريات الرائد إكرامي البطران، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بقيام شقيقين مقيمين بقرية مني الأمير دائرة القسم، سبق اتهامهما في عدة قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وبلطجة، بمزاولة نشاطًا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، سرعة ضبط المتحري عنهما، وتمكنت مأمورية برئاسة النقيب فاروق عبد القادر، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، من القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش، كمية من الحشيش المخدر، هاتف محمول، مبلغ مالي.



بمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بما توصلت إليه التحريات وحيازتهما المضبوطات المشار إليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

