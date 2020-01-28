مصر | كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من خزينة شركة بالجيزة

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أول أكتوبر من "رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري والإنشاءات" كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ (500 ألف جنيه).

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة سائق طرف المُبلغ، عاطل "سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة"، وصاحب مقهى، مقيمون بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الأول والثاني وبحوزتهما 288 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن باقى المبلغ المستولي عليه بحوزته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.