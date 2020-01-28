مصر | "آخرهم حريق قسم".. ضبط هارب محكوم عليه وبحوزته ذخائر بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آخرهم حريق قسم".. ضبط هارب محكوم عليه وبحوزته ذخائر بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط هارب محكوم عليه، وبحوزته بندقية آلية وذخائر، سبق اتهامه في 7 قضايا.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه في 7 قضايا وهما: "حرق مركز شرطة العياط، سرقة بالإكراه، سلاح ناري وذخائر، مشاجرة"، ومطلوب التنفيذ عليه في جناية "استعمال قوة وحريق مركز شرطة العياط"، بالإختباء بالمنطقة الجبلية لقرية برنشت دائرة المركز، خشية ضبطه والتنفيذ عليه.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مامورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته "بندقية آلية - 10 طلقات لذات العيار – هاتف محمول"، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع وأقر بالحكم الصادر ضده.

