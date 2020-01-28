مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقته تاجرًا بالإكراه في الإسكندرية

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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لسرقتهم تاجر أعلاف وأسمدة بالإكره.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، أكدت قيام (6) عناصر إجرامية بالتخطيط لسرقة "تاجر أعلاف وأسمدة، مقيم بمحافظة الغربية"، كرهًا عنه مستغلين سابقة تعامل أحدهم تجاريًا معه وعلمه بتحصيل مبالغ مالية من عملائه من التجار قاطني دائرة القسم، وفي سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سلاح ناري وسيارتين.



عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط (5) من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بالتخطيط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأرشدوا عن "بندقية خرطوش و8 طلقات لذات العيار- السيارتين"، التي تبين أن إحدهما مُبلغ بسرقتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.