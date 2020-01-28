شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت شركة «مصر للطيران» عدة تدابير وإجراءات وقائية، لمنع انتشار فيروس «كورونا» الجديد من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية للتعامل مع الفيروس، مطالبة الركاب باتباع الإجراءات.

وأوضح بيان صادر عن الشركة الثلاثاء، أن من أهم هذه الإجراءات ضرورة إرتداء كمامة على الفم والأنف، واستخدام مواد التطهير المدونة على الطائرة (hand gel والصابون)، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها بصفة مستمرة (كل ساعتين)، وعدم تناول المأكولات (أسماك- منتجات حيوانية- أي أصناف متوسطة الطهي) عند التواجد في دولة الصين، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الإقامة بالصين.

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ووجه البيان بضرورة التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي للفحص فورًا، حال الشعور بإرتفاع درجة الحرارة، راجياً توخي الحذر في حال التواجد على الطائرة عند التعامل مع حالة مشتبه بها من ركاب الرحلات التالية ( جوانزو- بكين- هانزو- هونج كونج)، وإتخاذ إجراءات تتضمن أنه (في حالة وجود أماكن فارغة على الطائرة يتم عزل الحالة المشتبه بها في صف منفصل كلما أمكن، وتزويده بقناع الأنف والفم، وتفريغ عدد 2 صف من الركاب، وذلك لمنع انتشار العدوى).

ونوه البيان إلى أنه في حالة إمتلاء الطائرة بالركاب، يتم توزيع كمامة الفم والأنف للراكب المصاب وجميع الركاب المحيطين به.. كذلك تخصيص فرد واحد من أفراد الضيافة كلما أمكن وتزويده بقناع الأنف والفم والقفازات، وذلك للتعامل مع الراكب، إضافة إلى تخصيص دورة مياه خاصة للراكب المشتبه به وعدم تموين مأكولات غير مطهية (سلطات) وأن تكون كافة محتويات الوجبات مطهية جيدًا، وأخيراً قيام أفراد الضيافة الجوية بتوزيع الكروت الصحية على الركاب.

وأكدت الشركة، أنه يتم التنبيه على العاملين بالخدمات الأرضية بضرورة استخدام مهمات الوقاية الشخصية عند ملامسة الطائرة، مع ضرورة تغيير جميع غطاءات مساند الرأس والمقاعد والوسادات والبطاطين ومتابعة غسيل سلالم الطائرات يوميًا.