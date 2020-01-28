شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان محمود حافظ والجنازة بمسقط رأسه بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفيت والدة الفنان محمود حافظ، مساء الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض والغسيل الكلوى.
وأكد نجلها محمد حافظ، أن الجنازة ستشيع، اليوم، عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة ويقام العزاء مساءا بمضيفة العراقي بالقرية.
يذكر أن الفنان محمود حافظ كانت أبرز مشاركاته الفنية في فيلم «الممر» بالإضافة بالعديد من الأفلام والمسلسلات الأخرى.
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