شكرا لقرائتكم خبر عن سفير طوكيو بالقاهرة: مصر واليابان صاحبتي حضارة.. والموسيقي لغة الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت سفارة اليابان في القاهرة برعاية سفيرها ماساكي نوكي، مساء الإثنين، حفلا موسيقيا مشتركا مصري ياباني بهدف التعريف بموسيقي البلدين، في إطار التفاهم الثنائي بين الدولتين، في حضور وزير الثقافة الأسبق محمد الصاوي.

وأضاف السفير، إن تاداشي سويناجا، عازف البيانو الياباني، ومحمد صلاح، عازف التشيلو المصري، يقدمان صورة رائعة التناغم الفني الموسيقي بين ثقافتين مختلفتين لبلدين صاحبتين حضارة وتاريخ طويل شهد لهما العالم بذلك، وتابع ان القيمة الأساسية التي يعتز بها سويناجا، هي احترام الاختلافات بين الناس وقبولها من خلال حوار الموسيقى، حيث تأثر كثيرًا بأوركسترا «ديوان الشرق والغرب» لدانييل بارنبويم وإدوارد سعيد، مضيفا يا لها من مفارقة جميلة حيث ان محمد صلاح، عازف التشيلو ،عضو في «أوركسترا ديوان»، التي تشارك فلسفتهم.

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وتابع من أجل مواصلة حرصهم على التنوع والمساهمة في المجتمع من خلال الموسيقى، هناك اهتمام مشترك في مختلف المجالات، من خلال وزارة الخارجية والثقافة المصرية، والشركاء من المدرسة المصرية اليابانية، وجمعية دعم الأشخاص المعوقين.

وقال عازف البيانو الياباني،ان الموسيقي تقرب الشعوب المختلفة في اللغات، فمن خلالها تستطيع فهم الآخرين سواء في الموسيقي التقليدية أو الجاز أو الموسيقي الشعبية

وأضاف شعرت مع اوركسترا القاهرة أن لغة الموسيقي لها جاذبية مختلفة، معربا عن أمله في العودة للقاهرة مرات عديدة.