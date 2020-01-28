شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: افتتاح فعاليات البطولة الرياضية الـ15 للمدن الجديدة بالسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، رئيس اللجنة الرياضية العليا بالهيئة، مساء الإثنين، فعاليات البطولة الرياضية الـ15 للمدن الجديدة ٢٠٢٠، المقامة بمدينة السادات، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه «ممدوح» الشكر خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية افتتاح البطولة الرياضية، لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمهم للمجتمعات العمرانية الجديدة، والمساهمة في إقامة 14 تجمعا عمرانياً جديداً ضمن مدن الجيل الرابع، كما قدم التحية والاعتذار للحضور، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي منع حضوره ارتباطات أخرى مهمة.

وأوضح أن البطولة الرياضية تقام كل عام في مدينة مختلفة من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستقام العام القادم بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بهدف رفع كفاءة وتطوير المنشآت الرياضية بالمدن الجديدة، وزيادة أطر الترابط والتعاون بين العاملين بأجهزة المدن المختلفة، موجهاً الشكر لروح الزعيم الراحل محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية الأسبق، لكونه أول من أرسل بعثة مهندسين مصريين إلى فرنسا، لدراسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ الطرق، وأهمها مدن السادات و15 مايو و6 أكتوبر، والطريق الدائرى.

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كما ألقى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، خلال فعاليات افتتاح البطولة الرياضية، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لجموع الحاضرين، والدكتور عاصم الجزار، على رعايته للبطولة الرياضية، كما وجه التحية والتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم وعلى ما يبذلونه من جهد والمساهمة في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن البطولة الرياضية للمدن الجديدة تقام بمركز الشباب المطور، بالمحور المركزى الجديد بالمدينة، والذى تم تنفيذه على مساحة ١٥ فداناً، بمدينة السادات، وذلك بمشاركة ٣١ مدينة جديدة، بالإضافة إلى رئاسة هيئة المجتمعات، وستستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل، حيث سيشارك ٢٨ فريقا في كرة القدم الخماسي (مفتوح)، و٩ فرق خماسى فوق ٤٠ سنة، و١٨ فريقا في تنس الطاولة (فردى)، و٢٣ فريقا في تنس الطاولة (فرق)، بالإضافة إلى 13 فرقة بألعاب (شد الحبل، واختراق الضاحية، وكرة السرعة رجال وسيدات، الشطرنج خارج الدرع).

من جانبه، أشار وائل شعبان، المدير التنفيذى للبطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020، إلى أن قرعة منافسات كرة القدم الخماسية (مفتوح) أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وهى، المجموعة الأولى، (النوبارية الجديدة – القاهرة الجديدة- بدر – المنيا الجديدة- اسوان الجديدة- أخميم الجديدة – حدائق اكتوبر)، والمجموعة الثانية (١٥ مايو – السادات – الشروق – العبور – الفيوم الجديدة – اسيوط الجديدة – قنا الجديدة)، والمجموعة الثالثة (العاشر من رمضان – 6 اكتوبر – رئاسة الهيئة – العاصمة الإدارية – العالمين الجديدة – 6 اكتوبر الجديدة – طيبة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (برج العرب – الشيخ زايد – بنى سويف – الصالحية – القرى السياحية – ناصر – سوهاج الجديدة)، مشيرًا إلى أن أسفرت قرعة فرق خماسى فوق سن 40 عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى، تضم (السادات – 15 مايو – رئاسة الهيئة – القاهرة الجديدة – الشيخ زايد)، والمجموعة الثانية، تشمل (العاشر من رمضان – بدر – دمياط الجديدة – بنى سويف)، وتم تقسيم الفرق المشاركة في منافسات تنس الطاولة، إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى (العاشر من رمضان- النوبارية الجديدة- بدر-الشيخ زايد- أسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة- العبور- الفيوم الجديدة – طيبة- 6 اكتوبر – 6 اكتوبر الجديدة)، والمجموعة الثالثة (برج العرب – حدائق اكتوبر – القرى السياحية – 15 مايو – سفنكس – القاهرة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (رئاسة الهيئة – خليج السويس – اسيوط الجديدة – بنى سويف – السادات – سوهاج الجديدة)، وتم تقسيم الفرق المشاركة في منافسات تنس الطاولة (فردى) إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – المنيا الجديدة – اسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة – بنى سويف – العاصمة الادارية – الشيخ زايد)، والمجموعة الثالثة (رئاسة الهيئة – حدائق اكتوبر – قنا الجديدة – 6 اكتوبر – بدر)، والمجموعة الرابعة (السادات – خليج السويس – ناصر – طيبة – سفنكس)، كما أسفرت قرعة منافسات فرق رياضة شد الحبل عن تقسيمها لمجموعتين، المجموعة الأولى (الشروق – بدر – الشيخ زايد – بنى سويف – العالمين الجديدة – برج العرب)، والمجموعة الثانية (العاشر من رمضان – 6 اكتوبر – العبور – خليج السويس – اخميم الجديدة –المنيا الجديدة – السادات)، بينما تقام منافسات رياضة اختراق الضاحية، وكرة السرعة، والمشى فوق السن، بدون قرعة.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر فعاليات افتتاح البطولة الرياضية، قيادات الهيئة وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وممثلى المجتمع المدنى.

وبدأت فعاليات حفل افتتاح البطولة الرياضية، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، عقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقسم البطولة، ونبذة عن مدينة السادات، واستعراض للمدن المشاركة في البطولة الرياضية، وفقرات حفل الافتتاح التي تضمنت عدة أغان وطنية وألعاب نارية أضاءت سماء مدينة السادات.