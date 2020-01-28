شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يناقش الشكوي ضد «صدي البلد» بشأن مصطفى بكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقي عضو المجلس الأعلي للاعلام ورئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، إن اللجنة مجتمعة الآن لمناقشة عدة شكاوي متعقلة بالاعلام، منها مناقشه شكوي الهيئة الوطنيه للإعلام ضد قناه صدي البلد بشأن ما ورد في برنامج الإعلامي مصطفي بكري حول التنازل عن تردد الفضائية المصرية وتسريح العمالة.

كما يناقش الاجتماع شكاوي ضد 6 صفحات على الفيسبوك، وتشمل الاتهامات السب والقذف ونشر أخبار كاذبه ومخالفه قانون الملكية الفكرية