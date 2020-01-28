شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن تصل محافظة المنيا: «ستشهد حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، صباح الثلاثاء، محافظة المنيا، لتفقد مركز تأهيل مرضي الإدمان بمركز سمالوط، وورش التأهيل للعمل ومعرض منتجات المتعافين.

كان في استقبال «القباج» اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالمحافظة ومديرية التضامن.

ومن المقرر أن تشهد وزير التضامن حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان بالمحافظة.