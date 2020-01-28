شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات تصل لـ20%.. بدء الأوكازيون الشتوي للسلع الغذائية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بدء الأوكازيون الشتوي للعام 2020 في متاجر المحافظة، ويستمر على مدار شهر.

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وقال «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الأوكازيون يقدم السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تتراوح بين 10 و20%، والمديرية تمارس دورها بالرقابة على المتاجر التي حصلت على تصريح بدخول الأوكازيون للتأكد من التزامها بالنسبة المقررة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار من عدمه.

وأشار إلى إن الأوكازيون الشتوي انطلق بناءً على قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشددا على تنفيذ توجيهات الوزير بشن حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على المتاجر لمنع التلاعب بأسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة.

وأشار «سعد الله» إلى أن 110 متاجر شاركت في اليوم الأول من الأوكازيون، فيما يبلغ عدد المتاجر الراغبة في الاشتراك نحو 600 متجر.