شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية يهنئ «الرميثي» لمنحه وسام العلوم والفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر، الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بمناسبة تكريمه خلال فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، من المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، الذي يمنح من رئيس الجمهورية، وذلك تقديرًا لدور مجلس حكماء المسلمين وخدماته الجليلة في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش المجتمعي.

وقال عبدالسلام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهنئك أخي سلطان على التكريم المستحق، فقد عرفتك عن قرب، ورأيت فيك نشاطًا وإخلاصاً وجديةً في العمل على تحقيق أهداف مجلس الحكماء، هذا الكيان الرائد الذي يترأسه ‎الإمام الأكبر ‎شيخ الأزهر ويعمل لأجل تعزيز السلم في المجتمعات».

وتابع أمين عام اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية قائلا: ‏«أثق أن لديك فكرًا مبدعًا في التغلب على المصاعب والعقبات، وأنت إلى ذلك أديبٌ صاحب قلم، وإنسانٌ لا تفارق البسمة محياه».