شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشدد على إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على مسؤولي شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بسرعة الانتهاء من تغطية جميع الكابلات المكشوفة، وقص الأطوال الزائدة، ودفنها تحت الأرض حتي يتم حماية المواطنين من أي أضرار، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للقضاء على هذه المشكلة بجميع مدن المحافظة وليست مدينة الغردقة فقط.

ووجه المحافظ، في بيان صحفي، الثلاثاء، بضرورة القيام بأعمال الإحلال والتجديد للكابلات المتهالكة بمختلف مدن المحافظة، حتي يتم الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

يذكر أن المحافظة وضعت خطة زمنية للقضاء على الكابلات المكشوفة بمختلف مدنها، حيث تم تقسيم العمل إلى قطاعات ومناطق .