شكرا لقرائتكم خبر عن «جمع القديم وطلع جديد».. مبادرة لإعادة تدوير «الجينز» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مدرسة امبروزو المهنية الصناعية، التابعة لإدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، مبادرة مجتمعية تحت شعار «جمع القديم وطلع جديد»، بحضور الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط التعليمية.

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وقالت «شرف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن المبادرة تهدف إلى إعادة تدوير ملابس الجينز القديم من خلال إدخال عوامل تطريز وكروشيه وتغيير للملابس القديمة بشكل لائق وعصرى للاستفادة منها حتى تظهر في النهاية كأنها ملابس جديدة، حيث عقدت ورشة لإعادة تدوير الجينز للمهندسة إيناس رضا، موجه أول زخرفة نظرى، وورشة لعمل عجينة السيراميك لقسم الزخرفة العملى تحت إشراف محسن سعد رئيس القسم.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي في إطار حزمة من المبادرات المجتمعية للمساهمة في تطوير المجتمع السكندرى وآخرها مبادرة «إسكندرية أجمل بطلابها» لتجميل وتطوير ميادين وأسوار وجدران المباني والمنشآت التاريخية العتيقة والتي أطلقها اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والتي تجرى أعمال المرحلة الثانية لها، لافتة إلى أن إدارة وسط سباقة في هذا المجال المجتمعي.

يشار إلى أن مبادرة «جمع القديم وطلع جديد» يتم تنفيذها تحت إشراف عبدالحليم فواز، مدير إدارة التعليم الفنى بالإدارة، وطارق موسى، مدير الوحدة الفرعية، لتيسير الانتقال لسوق العمل بالإسكندرية، وعزة عبدالحميد مسؤول ريادة الأعمال، وأميرة الابيارى، مديرة مدرسة امبروزو المهنيه الصناعية.

مدرسة صناعية في الإسكندرية تطلق مبادرة «جمع القديم وطلع جديد» لأعادة تدوير ملابس الجينز

مدرسة صناعية في الإسكندرية تطلق مبادرة «جمع القديم وطلع جديد» لأعادة تدوير ملابس الجينز

مدرسة صناعية في الإسكندرية تطلق مبادرة «جمع القديم وطلع جديد» لأعادة تدوير ملابس الجينز

مدرسة صناعية في الإسكندرية تطلق مبادرة «جمع القديم وطلع جديد» لأعادة تدوير ملابس الجينز

مدرسة صناعية في الإسكندرية تطلق مبادرة «جمع القديم وطلع جديد» لأعادة تدوير ملابس الجينز