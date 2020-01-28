شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستقبل الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إنه تم استقبال وتنفيذ الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك»، المنيا 2020، وذلك في الفترة من 26-30 يناير الجاري.

فقد تم استقبال 93 مشتركا من جنسيات متعددة ( نيجيريا- مالي- الهند- باكستان- أفغانستان)، وقال عكاشة: تم زيارة منطقة آثار «البهنسا» البقيع الثاني لمصر.

المنيا تستقبل الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك»

المنيا تستقبل الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك»