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شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستقبل الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إنه تم استقبال وتنفيذ الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك»، المنيا 2020، وذلك في الفترة من 26-30 يناير الجاري.
فقد تم استقبال 93 مشتركا من جنسيات متعددة ( نيجيريا- مالي- الهند- باكستان- أفغانستان)، وقال عكاشة: تم زيارة منطقة آثار «البهنسا» البقيع الثاني لمصر.
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