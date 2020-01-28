شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 186 سنة.. الإهمال يهدد «سقالة القصير» بالانهيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 186 سنة، أنشأ الوالي محمد على السقالة «الإسكلة» كرصيف بحري لميناء القصير، وأنشىء الميناء بـ746 كيسة نقدية على غرار ميناء رأس التين بالإسكندرية، وجرى تشييدها بالخشب لتوفير النفقات، وظلت تلك السقالة تستقبل السفن بين القصير والموانى الحجازية لتحميل الغلال ونقل الجنود.

جرى ترميم السقالة في عهد سعيد باشا بغرز أفلاق جديدة وتركيب حديد جديد لتقويتها وإزالة التالف منها، وفى عهد الخديو إسماعيل جرى ترميمها بغرز أفلاق الدوم، وذلك عام 1867. وتواجه الآن إهمالًا يعرضها للتدمير بفعل كثرة التردد عليها، وتهالك الأخشاب والأفلاق من تأثير ملوحة الماء.

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وصفي تمير حسين، الباحث في تراث وتاريخ مدينة القصير، يقول إن الإسكلة كلمة مأخوذة من الإيطالية «scala»، وتطلق على الألواح الخشبية التي تثبت أفقياً ليقف عليها عمال البناء، وهى «السقالة» في اللغة الدارجة، وتقع سقالة القصير أمام مبنى قسم الشرطة القديم، قصر الحكومة سابقًا.

تمتد السقالة على مسافة 117 مترًا، وبعرض 270 سم، وتنتهى بمنطقة مستطيلة، ولها درج «سلم» بـ7 درجات إلى قاع البحر، وتتكون من 19 مساحة مستطيلة تنقسم إلى قسمين: 11 مساحة من الحجر و8 مساحات من الخشب، وتحمل هذه المساحات أكتاف من الحجر والأسمنت تصل لقاع البحر.

أهملت السقالة بعد تحول تجارة القصير الرائجة إلى ميناء السويس وتحويل طريق الحج إلى ميناء الطور، ومع الإهمال سقط جزء منها بفعل الأمواج والجزر حتى أصبحت السفن لا تستطيع الرسو عندها، لأن الجزء المتاخم لها من البحر أصبح ضحلا وهذا ما شكاه التجار إلى محافظ عموم البحر الأحمر، على رضا، عام 1879.

وقال محمد عبده حمدان، أحد مؤرخي التراث بمدينة القصير، أن السقالة شهدت أحداث تاريخية، أهمها نزول مجلس قيادة الثورة بالكامل بقيادة جمال عبدالناصر، موضحًا أن السقالة بوضعها الحالي تمثل خطورة على الصيادين وكل من يتردد عليها.