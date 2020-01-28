شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقرر إبعاد «سعد مشتهى» خارج البلاد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثلاثاء، إبعاد سعد أحمد يوسف مشتهى، فلسطيني الجنسية، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. تشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يقرر إبعاد «سعد مشتهى» خارج البلاد (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.