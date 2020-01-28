شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» ترد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية الموافقة على رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا. وللاطلاع على نص القرار:

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