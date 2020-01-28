شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الرئيس أكد عدم المساس بالثوابت فى تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأمة بخير طالما ظلت خادمة لكتاب الله، مضيفا أن الرئيس أكد أنه لن يسمح لأحد أن يمس ثوابت الدين خلال عملية تجديد الخطاب الدينى.

وأضاف خلال مؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل المسابقة الدولية السابعة والعشرين للقرآن الكريم المنعقدة السبت المقبل، أن الجماعات المتطرفة تقتل باسم الإسلام والقران.

وأشار إلى أن الأوقاف تمثل الدولة فى خدمة القرآن الكريم، مضيفا أن مصر والأمة بخير وماضية فى خدمة الدين الصحيح وليس باختطاف الدين، مشيرا الى ان مصروفات الاوقاف فى ست سنوات وصلت لمليارى جنيه وستمائة مليون جنيه.

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ولفت الوزير، الى هناك كثير من الجهود الذاتية بناء المساجد بقوة، مضيفا انه تم تخصيص مبلغ 180 جنيها لترميم مسجد الظاهر بيبرس و13 مليون جنيه لترميم مسجد الإمام الشافعى.

وشدد الوزير، على ان الدولة معنية بالمساجد والقران ومهتمة بالشان الدينى بينما اهملت الاخوان ذلك وانشغلت بتمكين عناصرها.

واوضح الوزير، أن الدولة مهتمة بالكنيسة كما تهتم بالمسجد لتوفير اجواء حرية العبادة، مضيفا ان الجماعات تمارس الدين بالكلام وقد مارست اكبر عملية اقصاء فى التاريخ، مضيفا ان الدولة ترعى الدين الصحيح للحفاظ على سمعة الاسلام.