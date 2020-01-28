شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الأزهر يحافظ على الثوابت ويفند الأفكار الشاذة والمتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الأزهر الشريف يقوم على مر العصور بالحفاظ على الثوابث وتفنيد الأفكار الشاذة والمتطرفة، والتجديد فى الفكر الإسلامى، مشيرا إلى أن جماعات التطرف والإرهاب تعاملت مع نصوص التراث تعاملا مقدسا لا تمت إلى الإسلام الوسطى بشىء واستخدمتها لتحقيق أغراضها، مشيرا إلى أن المنهجية العلمية التي يقوم بها الأزهر الشريف في علومه ونصوصه تتمثل فى توثيق النصوص. Advertisements وأضاف مفتى الجمهورية فى كلمته بالجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى، والتى تأتى بعنوان دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامى، أن دار الإفتاء قامت بدورها فى الحفاظ على الثوابت وتجديد الخطاب الدينى والفكر من خلال عقدها لعدد من المؤتمرات العالمية، إضافة إلى رصد وتفنيد الأفكار المتطرفة التى تسعى لهدم الوطن.

من جانبه، وجه عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التحية الى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على توجيه دعوة له للمشاركة في مؤتمر الأزهر للتجديد، مشيرا الى أن حماية أفكار الأمة يتطلب منا تجديد الخطاب الدينى، وأن الله قيد لهذه الأمة رجالا يفهمون أمور دينهم ويدركون حجم التحدى الذي نخوضه فى الفترة الحالية.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، يتضمن سبع جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.