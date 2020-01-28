شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة التعدين بنقابة المهندسين: أكثر من 7000 مهندس بترول "عاطلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الجمعية العمومية لشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، بمواجهة حاسمة لبطالة مهندسي الشعبة، مؤكدة وجود أكثر من 7 آلاف مهندس بترول يعانون البطالة، ودعت الجمعية العمومية إلي الاهتمام بتدريب شباب مهندسي الشعبة لتأهيلهم لسوق العمل، مع توقيع بروتوكولات تعاون بين الشعبة وشركات البترول، لتوفير فرص تدريب لأكبر عدد ممكن من شباب مهندسى البترول والتعدين والفلزات.

وشددت الشعبة، على ضرورة الإسراع فى إنقاذ شركات الحديد والصلب الحكومية، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مطالبة بإفساح المجال لمهندسي الشعبة للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم فى إنقاذ هذه الصناعات التى تدهورت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، حتى كادت تلفظ أنفاسها حاليا.

وقررت الجمعية العمومية عقد ورشة عمل لمناقشة تفعيل قانون المناجم والمحاجر، ودراسة مدى ما يمكن أن يوفره تفعيل هذا القانون من فرص عمل لمهندسي التعدين، خاصة فى ظل وجود تقديرات تقول بأن تفعيل القانون سيوفر 7ألاف و500 فرصة عمل لمهندسى التعدين والمناجم.

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ووجهت عمومية التعدين والبترول والفلزات الشكر للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، لجهوده فى التصدى لدكاكين تعليم الهندسة، وهى الجهود التى تكللت بصدور قرار حكومى، بإيقاف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن هذا القرار سيقلل بشكل كبير من بطالة المهندسين.

كانت شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات برئاسة الدكتور مهندس مصطفي طنطاوى، قد عقدت جمعيتها العمومية العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني عقب تأجيلها لمدة ساعتين، وتعهد" طنطاوى" بالعمل على تدريب فورى لأكبر عدد ممكن من شباب مهندسي الشعبة، مؤكدا أن عام 2020 سيشهد انفراجة كبيرة في تعيينات مهندسي البترول.

فيما حذر المهندس محمد على أمين الشعبة من محاولات تصفية شركات الحديد والصلب العامة،

ودعت المهندسة نهى الشال عضو مجلس الشعبة، شباب المهندسين إلى تنمية قدراتهم بالتدريب، وإتقان لغات أجنبية، مؤكدة أن هذا الأمر صار ضرورة حاليا، فى ظل تنافسية كبيرة فى سوق العمل.