شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: إنشاء 55 مكتبا لدعم الابتكار بالجامعات بتمويل 94 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر، إن المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار انتهى من إعداد مؤشر البحث العلمى لشهر يناير 2020، وأسفر عن إنشاء 55 مكتبا لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية تم إنشاؤهم بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحوالى 94 مليون جنيه على مدار خمس سنوات.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن المكاتب تهدف إلى تفعيل دور البحث العلمى وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما لحل المشاكل بناء على طلب الصناعـة. وتقوم الأكاديمية بدعم التدريب لأعضاء المكاتب ودعم النشر العلمى وتسجيل براءات الاختراع وتطوير النماذج الأولية وكذلك دعم الاستفـادة مـن الخبرات المحليـة والأجنبية.

وذكر البيان، أن عدد مكاتب نقل التكنولوجيا بلغ 26 مكتبا فى الجامعات و16 مكتبا فى المراكز والمعاهد البحثية و13 مكتبا فى الجامعات الخاصة، وقد قامت تلك المكاتب منذ إنشائها بدعم 136 ابتكارا مجتمعيا وتم تصنيع 402 فكرة وتصنيع 350 نموذج أولى وتم تسويق 140 منتج بحثى.

Advertisements

ويعد مؤشر البحث العلمى الشهرى هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

وعلى جانب آخر، تشارك أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب – 2020، ويمثل الأكاديمية فى المعرض قطاع الثقافة العلمية، بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية، وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافى مصرى ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمى، تماشيا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، بالإضافة إلى أن أسعار الكتب تبدأ من 5 جنيهات.