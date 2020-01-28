سفير مصر يهنئ أمير الكويت بمناسبة الذكرى الـ14 لتوليه مقاليد الحكم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنَّأ سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة الذكرى الـ14 لتوليه مقاليد الحُكم، والتي توافق 29 يناير، مؤكدًا أن الكويت قد شهدت خلال تلك الفترة نهضة تنموية واقتصادية شملت مختلف المجالات، وقال القوني – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن حكمة أمير الكويت ومكانته الإقليمية والدولية المرموقة التي ساهمت في تعزيز دور الكويت إقليمياً ودولياً، تُوجت بمنح الأمم المتحدة له لقب "قائد العمل الإنساني" عام 2014، فضلاً عن الإجماع الذي حظيت به الكويت للفوز بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي في 2018/2019، والذي نجحت فيه الكويت بامتياز بدفعها للقرارات والمقترحات الأممية ذات الصلة، بالتعاون مع مصر والدول الشقيقة في الأمم المتحدة، حيث اتسقت مواقف الدولتان الشقيقتان في العديد من القضايا التي تسعى للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف القوني: "هذه الإنجازات وغيرها هي أمور إن دلت على شيء، فإنما تدل على مكانة الكويت الرفيعة على الـساحة الدولية وداخل المنظمات الأممية، لحل النزاعات بالحوار والوساطة وتقريب وجهات النظر، بالإضافة إلى تقديم الدعم والخير لمختلف بقاع العالم، من خلال تلك المنظمات التي تقدر دور الكويت في معالجة الأزمات الإنسانية دون الالتفات إلي عرق أو لون أو دين".

وأكد السفير، تقدير مصر (قيادة وحكومة وشعباً) لأمير الكويت وشعبها الشقيق، مثمناً العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، مما انعكس في الخطوات التي تمت في توطيد التعاون الثنائي، وفي الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين، وأهمهما الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في الأول من سبتمبر الماضي.