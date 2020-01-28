شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة إنشاء مزارع نموذجية مع كينيا لإنتاج الذرة والأرز والفول الصويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و"جاستن موتورى" رئيس الوطنية الكينية - مجلس الشعب الكينى- ، لبحث تكثيف وتعزيز سبل التعاون فى المجال الزراعى والأنشطة المرتبطة به بين البلدين.

وفى بداية اللقاء أعرب القصير عن ترحيبه بالوفد الكينى، لافتاً إلى أن مصر حكومةً وشعبًا تدعم كينيا والحكومة الكينية، فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعزيز وتكثيف سبل التعاون والعلاقات مع دول القارة السمراء.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أيضاً تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، والخاصة بإنشاء مزارع نموذجية مشتركة لإنتاج الذرة الصفراء والأرز والفول الصويا، فضلاً عن زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيوانى بين البلدين.

Advertisements

واتفق الجانبان على أن تشمل سبل التعاون أيضاً مجال الثروة الحيوانية والطب البيطرى، كذلك مساهمة مصر فى تطوير المجازر بدولة كينيا، فضلاً عن الاستفادة من الأمصال واللقاحات البيطرية التى تنتجها مصر فى دعم مجال الطب البيطرى بكينيا، كذلك التعاون فى تبادل الحيوانات البرية وخاصةً السلالات النادرة لضمها لحديقة الحيوان بالجيزة.

وبحث الجانبان، ايضا سبل التعاون فى مجال التدريب، من خلال المركز الدولى المصرى للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية، بحيث يتم اكساب المتدربين الكينيين الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في المجالات المرتبطة بالزراعة، وخاصة الري الحديث والمطور، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات البحثية لدى مركز البحوث الزراعية في نقل الخبرة ونتائج الأبحاث للتطبيق بكينيا.

ومن جهته تقدم رئيس الجمعية الوطنية الكينية بالشكر الى الحكومة المصرية لحرصها على تكثيف التعاون مع دول القارة الافريقية، وخاصة في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الافريقي، حيث شهدت هذه الفترة إنجازات ملموسة وغير مسبوقة، لافتاً الى أن مصر بالنسبة للقارة الأفريقية من الدول الرائدة، وان دولته تتطلع للتعاون معها في كل المجالات لاسيما المجال الزراعي.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، و الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ماهر المغربي مدير مشروع المزارع الافريقية المشتركة بالعلاقات الزراعية الخارجية.



وزير الزراعة يستقبل رئيس الجمعية الكينية (1)



وزير الزراعة يستقبل رئيس الجمعية الكينية (2)