شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توفر دعوات للطلاب للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دارين خليل رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، إن الاتحاد سينظم زيارة إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 51، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب، حيث أوضحت دارين خليل فى تصريح ل " الخليج 365 " أن الجامعة أطلقت وفدا من الطلاب منذ افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم زيارة أخرى لعدد 50 طالب من مختلف كليات الجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة لزيارة معرض الكتاب .

وأشارت الطالبة دارين خليل رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تمكنت من توفير عدد كبير من الدعوات لزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتتواجد بإدارة رعاية الشباب وذلك للتيسير على طلاب كليات الجامعة فى الحصول على دعوة حالة الرغبة فى الذهاب الى معرض الكتاب منفردا بعيدا عن وفد الجامعة، لافتة إلى أن الحصول على الدعوة يكون من خلال التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة وإبراز كارنيه الجامعة للتأكد من أن راغبى الحصول على الدعوات من طلاب كليات جامعة القاهرة .

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ولفتت رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، إلى أن الاتحاد تحت رعاية إدارة الجامعة ينظم عدد من الأنشطة والفعاليات خلال إجازة الفصل الدراسى الأول، والتى انطلقت منذ ايام قليلة عقب الانتهاء من الامتحانات بهدف إشراك الطلاب فى الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية وخلافه من الأنشطة، موضحة أن جامعة القاهرة ستشارك فى اسبوع الفتيات الذى تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة المقبلة .

على جانب آخر ، تشارك جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذى تم افتتاحه يوم 22 يناير الجارى والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع".

وتشارك جامعة القاهرة فى المعرض بجناح خاص فى صالة 3، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التى تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها.