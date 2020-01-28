شكرا لقرائتكم خبر عن منح تعليمية مقدمة من الدنمارك ورومانيا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من دول الدنمارك ورومانيا، يتضمن مواصفات وشروط الحصول المنح، بالإضافة إلى مدة المنحة والكليات المستفيدة بالمنح.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر من وزارة التعليم العالى، إلى تقديم الجانب الدنماركى عدد من المنح أحدها لمدة 10 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، والثانية لمدة 5 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير، والثالثة لمدة 5 أشهر لطلبة البكالوريوس بكلية الألسن بجامعة عين شمس لدراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركى.

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وأضاف التقرير أنه يشترط للتقدم لهذه المنح: ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة لجمع المادة العلمية للدكتوراه، وألا يزيد عن 32 سنة للماجستير، وأن يكون من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها لمتقدمى جمع المادة العلمية للدكتوراه، ومعيدًا أو ما يعادلها لمتقدمى جمع المادة العلمية اللازمة للماجستير، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، فضلاً عن اجتياز المرشح لـ 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 1 مارس 2020، وسوف تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الدنماركى طبقًا لما تقرره اللائحة المالية للبعثات لكل إيفاد على حده، على أن يتم تسليم المستندات للإدارة العامة للبعثات فى موعد أقصاه 3 مارس 2020.

من ناحية أخرى أشار التقرير إلى تخصيص عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا باللغة الرومانية للعام الدراسى 2020/2021، فى مجالات العلوم السياسية والإدارية والثقافة والحضارة الرومانية والصحافة والدراسات التقنية والنفط والغاز والعلوم والزراعة وعلوم التربية والطب البيطرى والهندسة المعمارية والفنون، علماً بأن المنح لا تشمل دراسة مجالات الطب البشرى أو طب الاسنان أو الصيدلة.