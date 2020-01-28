شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: عينات التصحيح بالكليات تشير لارتفاع نسب النجاح والتقديرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن عينات التصحيح الأولية بكليات الجامعة تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات للطلاب، مؤكدا أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول سوف يتم إعلانها فور انتهاء الامتحانات ببعض الكليات والأخرى مع بداية الفصل الدراسى الثانى، على أن تنتهى جميع الكليات من إعلان نتائجها بحد أقصى منتصف مارس المقبل.

وأشار الدكتور الخشت لـ" الخليج 365" إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول اعتمدت على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجيب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كافه أجزاء المنهج.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة اتسمت بالهدوء ، وغياب تام لمعوقات اداء الطلاب للامتحانات داخل القاعات المخصصة لذلك الغرض ولم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الإمتحانات.

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وذكر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه لم تضبط إلا حالات محدودة من الغش، بسبب الاجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة ومنها تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية، وتوفير عدد كبير من المراقبين الأكفاء، وتوفير كاميرات المراقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بعدد من الكليات داخل الحرم الجامعى، تفقد خلالها ختام ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتى يؤديها نحو 200 ألف طالب وطالبة، بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وحرص طلاب الجامعة، على التقاط صور "سيلفي" مع رئيس الجامعة، احتفالًا بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك يوم 23 يناير الجارى وبدء الإجازة.