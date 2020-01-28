شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإعلامية بسمة وهبة تنجو من موت محقق بسبب دفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو على صفحتها الخاصة بموقع انستجرام، أوضح احتراق فيشة الدفاية الخاصة بها، والتي كادت أن تتسبب في اشتعال النيران بمنزلها، لولا عناية الله التي انقذتها من الموت المحقق والسيطرة على احتراق الدفاية.

وكتبت الإعلامية بسمة وهبة على الفيديو المنشور على صفحتها " ربنا نجانى الحمد لله من موت محقق الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر"، كما توالت تعليقات المتابعين لحسابها، للاطمئنان علىها، ونصحها بعدم إشعال الدفاية عن طريق مشترك كهربائى والذى قد يتسبب في مخاطر كبيرة.

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يذكر أن حريق نشب بداية الشهر الجارى، داخل فيلا الفنان إيهاب توفيق، أدى إلى مصرع والده أحمد توفيق، متأثرا بالاختناق نتيجة الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وتبين من المعاينة اندلاع الحريق فى الطابق الأول والثانى للفيلا، ونتج عنها مصرع والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة لتأثره باختناق، وتم انقاذ أسرة الفنان إيهاب توفيق المكونة من 4 أفراد أثناء تواجدهم فى الطابق الثالث داخل الفيلا، وبذل رجال الحماية المدنية جهود مضنية للسيطرة على الحريق وانزال جميع أسرة الفنان إلى البعد عن منطقة الخطر فى الحريق.







