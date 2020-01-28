شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء.. وتعيين خالد بن خليفة آل ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الأميرى فى قطر أن أمير قطر تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وأضاف أنه تم تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء، حيث يشهد الاقتصاد القطرى حالة انهيار كبرى فى الفترة الراهنة، فى ظل تخبط سياسات أمير قطر تميم بن حمد، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط فى الدوحة.

فى الوقت الذى كشف فيه تقرير جديد أن حقوق عمال المونديال بالدوحة أصبحت سراب ومازالت معاناتهم قائمة، حيث قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه رغم تعهد الدوحة أمام المجتمع الدولى بحماية حقوق العمال على أراضيها لتفادى العقوبات الدولية بسبب المظاهرات التى عمت البلاد، إلا أن الشكوك حول احترام الإماراة الصغيرة لهذه الحقوق تعد سراب حتى الآن، كونهم مازالوا يعانون التهميش والقمع والعمل فى ظروف مناخية غير آمنة.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن حقوق العمال الذين يعملون على تنفيذ منشآت مونديال 2022 بقطر إلى جانب الحفاظ على حقوق النشطاء والصحفيين ، تنص عليها استراتيجية الفيفا التى يبلغ عدد صفحاتها 112 صفحة، لافتاً إلى أن المافيا القطرية تجاهر كل يوم بأنها تحترم هذه الحقوق بينما الأوضاع على أرض الواقع تقول خلاف ذلك تماماً.