شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا وكيفية تجنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ولاء عبد اللطيف، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الأعراض الخاصة بالفيروسات التى تسبب عدوى تنفسية متشابهة إلى حد كبير، موضحا أن فيروس كورونا ينتج عنه أعراض تشبه أعراض دور البرد فى الشتاء، وتشمل ارتفاع درجات الحرارة، وألم فى الجسم، والعطس مثله مثل باقى الفيروسات.

وأضافت أستاذ المناعة خلال حوارها فى برنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc"، أن الفيروس الذى ظهر فى الصين مؤخرا يعد رقم 7 فى عائلة كورونا ،وأن سبب التسمية لشبهه "التاج" تحت المجهر، موضحة أن أعراضه تجمع بين العدوى التنفسية والمعوية، وتطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

يذكر أن مستشفيات مدينة ووهان بوسط الصين، مركز تفشى فيروس كورونا الجديد، قد استقبلت أكثر من 15 ألف مريض بالحمى يوميا خلال ساعات الذروة فى الأيام الماضية، وقال أمين لجنة الحزب الشيوعى الصينى فى المدينة ما قوه تشيانغ - فى تصريح اليوم - إن مستشفيات "ووهان" كانت تستقبل 3000 مريض بالحمى كمعدل يومى فى السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوضع حاليا أدى لحدوث ارتفاع كبير في عدد الأشخاص واصطفافهم في طوابير طويلة في بعض المستشفيات، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 62 مستشفى في "ووهان" مجهزة بعيادات للحمى، وأن الوضع يتحسن.

من جانبه، قال هو كه طبيب الجهاز التنفسي في مستشفى الشعب بمقاطعة هوبي، إنه مع تحسن مستوى التشخيص والعلاج، سيزداد أيضا عدد المرضى الذين يتم إخراجهم من المستشفيات، لافتا إلى أن دورة علاج الالتهاب الرئوى الناجم عن الفيروس تتراوح ما بين حوالي أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وأودت سلالة فيروس كورونا الجديدة المتفشية فى الصين بحياة أولى ضحاياها فى العاصمة بكين، حسبما قال مسئولون اليوم الثلاثاء، فى حين ارتفع عدد قتلى الفيروس إلى 106 وحذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى الصين.

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ووسط مخاوف متصاعدة من الفيروس، قالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان إن جميع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس وقعت فى مدينة ووهان بإقليم هوبي باستثناء ست حالات. وعلى الرغم من تأكيد حالات إصابة بالفيروس فى بلدان أخرى، فإنه لم تسجل وفاة بسببه خارج الصين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة فى الصين ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير بعدما كان 2835 في اليوم السابق.

ويطلق على الفيروس رسميا اسم (2019-إن.كو.في) ويمكنه أن يسبب الالتهاب الرئوى لكن من السابق لأوانه معرفة حجم خطورته أو مدى سهولة انتقاله.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض على الصين أمس الاثنين تزويدها بأى مساعدات تحتاج إليها، ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين "بإعادة النظر" فى السفر إلى الصين فى ضوء تفشى الفيروس.