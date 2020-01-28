شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يلتقى رئيس فودافون العالمية ويبحث الاستثمار بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذى لشركة فودافون العالمية لبحث استثمارات الشركة فى مصر، كما يعقد اجتماعا بشأن الاستثمار الفندقى فى العلمين الجديدة، وكان مدبولي، قد عقد اليوم، اجتماعاً، مع جاستن موتوري، رئيس الجمعية الوطنية الكينية (البرلمان) والوفد المرافق له، والذي يزور مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وحضر اللقاء المستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير يسري خليل، نائبمساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، والنائب طارق محمد عبدالحميد، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، والنائب أحمد سمير محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب هشام صلاح أحمد، رئيس لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له، مُشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد زخماً متزايداً وزيارات متبادلة من مسئولي البلدين تكللت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كينيا في فبراير 2017.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على دعم الدولة المصرية لجهود التنمية في كينيا في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجانب الكيني وفقاً للبرنامج الرئاسي “Big Four Agenda” (الصحة/ الإسكان منخفض التكلفة/ التصنيع/ الأمن الغذائي)، فضلاً عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في النهوض بقطاع البنية التحتية الكيني.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه جار التنسيق حالياً بين وزارة الصحة المصرية والجانب الكيني لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي"، هذا إلى جانب ما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتخفيف من أثار موجة الجفاف التي ضربت شمال كينيا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي علي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها لتحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا كإحدى أولويات الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، مُعرباً عن تطلعنا لتقديم التيسيرات لتواجد الشركات المصرية، لاسيما وأن كينيا تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى القارة الأفريقية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليبلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 553 مليون دولارأمريكي خلال عام 2017.