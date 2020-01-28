شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. زحام مرورى بنفق الهرم اتجاه ميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نفق الهرم منذ قليل، اليوم الثلاثاء، زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال، فى الاتجاه القادم من الهرم لميدان الجيزة، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على سحب الكثافات، وظهرت سيولة مرورية بنفق الهرم فى الاتجاه القادم من الجيزة للمريوطية، مع وجود بعض الكثافات المتحركة بالهرم بمنطقة الطالبية والمطبعة.

شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، حيث ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

Advertisements

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم، وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.