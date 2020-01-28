شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد بماكينة الأحوال المدنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ماكينات الأحوال المدنية الجديدة العمل السبت 25 يناير الجارى، استقبال المواطنين لاستخراج وثائق "الميلاد" الفورية بعد إدخال البيانات الصحيحة لها، وتعمل الماكينة في الأحوال المدنية بالعباسية، وفي عدة مطارات منها مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، على أن يتم تعميمها لاحقاً، ومن المقرر أن يتم تزويد مخرجات الوثائق خلال الفترة المقبلة، لاستخراج وثائق أخرى بالإضافة لشهادات الميلاد، حيث تعد هذه الماكينة هدية الداخلية في ذكرى عيد الشرطة.

"الخليج 365" يقدم الخطوات الأساسية لاستخراج شهادات الميلاد فى أقل من 5 دقائق فقط من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة:

1ـ يختار المواطن زر شهادات الميلاد على الشاشة

2ـ يدخل المواطن الرقم القومى كاملا كما مدون ببطاقة الرقم القومى

Advertisements

3ـ يدخل المواطن رقم المصنع الموجود على البطاقة

4ـ يدخل المواطن اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

5ـ تقوم الماكينة بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

6ـ الماكينة تخير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة به أو بالأقارب حتى الدرجة الثانية وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما هو مدون بالرقم القومى.

7ـ تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيها، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

8ـ تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق ويسحبها المواطن من أسفل الماكينة.