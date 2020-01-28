شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على "حشيش" داخل مستشفى الفشن المركزى فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر الدكتور أحمد ورشان نائب مدير مستشفى الفشن المركزى أثناء مروره على عنابر المرضى للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لهم بوجود مخدر الحشيش داخل أحد الدواليب بقسم النساء والتوليد.

وكان الدكتور أحمد ورشان يمر على عنابر المرضى لمتابعة الحالة الصحية لهم فوجد فى أحد عنابر قسم النساء والتوليد أربعة دواليب من الثمانية دواليب الموجودة داخل العنبر مغلقة بقفل.

وعلم نائب مدير المستشفى، أن الدواليب خاصة بأربع عاملات بالمستشفى على الرغم من أنها مخصصة للمرضى، وعقب فتح أحد الدواليب عثر على كيس بلاستيك أسود بداخله قطعة من مخدر الحشيش.

تم إبلاغ مركز شرطة الفشن بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى المستشفى، حيث تبين أن الدولاب الذى عثر بداخله على حشيش يخص العاملة "ع. ا".

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تم التحفظ على العاملة وعلى ثلاث عاملات أخريات واقتيادهن إلى مركز شرطة الفشن للتحقيق فى الواقعة وعقب عرضهن على النيابة تم الإفراج عن الثلاث عاملات والتحفظ على العاملة "ع .ا" والتحقيق معها حول الواقعة.

وكان اللواء ذكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف قد تلقى بلاغا من مركز شرطة الفشن يفيد بعثور إدارة المستشفى على مخدر الحشيش داخل أحد العنابر بقسم النساء والتوليد.

يذكر أن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة السابق ببني سويف، أحال فريق مكافحة العدوى بمستشفى جنوب المحافظة إلى التحقيق لعدم الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالأقسام الداخلية.

وأوضح بيان صحفي أن عبد الناصر حميدة فاجأ مستشفى الفشن المركزى جنوب بني سويف، للاطمئنان على انتظام النوباتجيه، وتفقد أقسام الاستقبال والحضانات والأطفال والباطنة والعناية المركزة، ومعمل التحاليل ببنك الدم، وتأكد من تواجد الأطباء والتمريض، كما تابع المرضى المحتجزبن بالقسم الداخلى، ولاحظ عدم التزام فريق مكافحة العدوى بالاشتراطات، والمعايير الصحية لمكافحة العدوى.