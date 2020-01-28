القلب الشجاع.. تفاصيل جديدة فى واقعة الأب بطل واقعة قطار الإسماعيلية

وأضاف، محمد أشرف: الحادث وقع فى الواحدة ظهر أول أمس الأحد، وعقب انتهاء مرور القطار، فوجئ الركاب أن الإبنة أغمى عليها من شدة وصعوبة الموقف، وتمالك الأب أعصابه، وكان يردد "الحمد لله"، واطمأن الركاب على الأسرة ونجاتها بسلام، واستقل على الفور الأب والابنة القطار قطار القاهرة المتجهة إلى مدينة الزقازيق، ولم يستطيع الأب الحديث مع الركاب من شدة الصدمة، وظل يقرأ قرأن طوال رحلته فى القطار، مشيرًا إلى أنه لم يحرر أى محضر أو مذكرة بالواقعة لمعرفة اسم الأب أو عنوان سكنه.

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الاب الشجاع

وعقب انتشار فيديو قصير لواقعة قطار الإسماعيلية، اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام بحثًا عن الأب الشجاع، ولكنه لم يتوصل له حتى الآن، بينما حصلت ”الخليج 365”، على الصور الأولى للأب، وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى إن الأب من مركز ومدينة أبو حماد فى محافظة الشرقية، يدعى "حجاج إبراهيم"، لكن حتى الآن لم يعلن الأب عن نفسه أو يظهر فى أو وسيلة إعلام، فى الوقت الذى ينادى فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتكريمه وتسجيل عمله البطولي، وأصبح بطل شعبى، ولٌقب بسوبر بابا، وأصبح حديث السوشيال ميديا طوال الساعات الماضية فى الوطن العربى.

من جانبه علق المهندس ياسر عبد الحميد، مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية، على الواقعة قائلاً، الأب مهمل ويستحق العقاب، مشيرًا فى اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، إلى أن والد الفتاة مهمل وتعجل فى تجاوز السكة الحديد وبدلاً من أن يتخذ النفق طريقًا للوصول إلى القطار الذى يريد أن يستقله، فقرر المرور هو ونجلته من أسفل قطار بضائع كان متواجد على الرصيف، وهذا مخالف وغير قانونى، مما أدى إلى سقوط الأبنه فور تحرك القطار، فأسرع إلى احتضانها لحمايتها.

وأكد "عبد الحميد"، أن هيئة السكك الحديدية شكلت لجنة لبحث الواقعة، وسيتم الانتقال اليوم إلى محطة الإسماعيلية لتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة، وإجراء تحقيق فى الواقعة وكشف كل ملابساتها.