"المرور": ضبط 4460 مخالفة و17 موقف عشوائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4460 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1871مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و134مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة، و17 مخالفة "موقف عشوائي"، و36 مخالفة شروط الترخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.