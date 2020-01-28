ضبط عاطل بحوزته 1.5 كيلو حشيش قبل ترويجه بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 1.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش. كانت معلومات وتحريات وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية، أفادت بقيام (عاطل- مقيم بدائرة المركز) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,5 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول). بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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