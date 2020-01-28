خططوا لسرقة تاجر بالإكراه.. ضبط تشكيل عصاب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي خططوا لسرقة تاجر بالإكراه.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام 6 عناصر إجرامية بالتخطيط لسرقة (تاجر أعلاف وأسمدة، مقيم بمحافظة الغربية)، كرهاً عنه مستغلين سابقة تعامل أحدهم تجارياً معه وعلمه بتحصيل مبالغ مالية من عملائه من التجار قاطني دائرة القسم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سلاح ناري وسيارتين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتخطيط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأرشدوا عن (بندقية خرطوش و8 طلقات لذات العيار-السيارتين والتي وتبين أن احدهما مُبلغ بسرقتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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