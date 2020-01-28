"الجبال والخيالة وكشف المفرقعات والمخدرات.. أبرز مهارات الشرطة في احتفالها بعيدها الـ 68

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلقت فاعليات احتفال وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 68 ملحمة البطولة، بعروض الأسلحة والمركبات وتدريبات لطلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الأول.

وأجرى طلاب كلية الشرطة، عروض الجبال لاستعراض الجهود في اقتحام البؤر الإجرامية وأوكار الخارجين عن القانون.

كما أجرى فريق الخيالة بيان عملي في مهارات الفروسية، في مجموعات متتالية والذي حصد فريق كلية الشرطة على المركز الأول من عام 2016 وحتى عام 2018 في مهارات الفروسية والتقاط الاهداف على مستوى الجمهورية.

واضطلعت الإدارة العامة لتدريب الكلاب والحراسة منذ عام 1932 بتأمين مصر من أخطار المفرقعات والعبوات الناسفة، وأجرى فريق من ضباط الإدارة بيان عملي في فحص بلاغ الاشتباه في جسم غريب داخل حقائب المسافرين بأحد المطارات وقام الكلب البوليسي في كشف الجسم المشتبه به .

كما أجرى الفريق بيان عملي على فحص سيارة مشتبه بها بناءات على بلاغ عن جسم مشتبه به، كما أجرى الفريق بيان عملي على فحص بلاغ الاشتباه في جسم غريب داخل إحدى قاعة الاجتماعات وتم العثور على مادة tntشديدة الانفجار ، كذا العثور على المواد المخدرة داخل وكر لاحد تجار المخدرات .

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وتشارك عناصر " الكلاب " بإدارة التدريب والحراسة في تأمين الوفود الأجنبية والوزراء ورئيس الجمهورية .

كما شارك فريق الموسيقات أكاديمية الشرطة في العروض والذى فاز في مسابقة الموسيقات على مستوى الجمهورية .

ويشارك في الحضور الاحتفالية اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات وعدد من قيادات الوزارة ووفد من قيادات القوات المسلحة واسر الشهداء.

ويشارك في الفعاليات كافة قطاعات وزارة الداخلية، لاستعراض أحدث الأجهزة والمعدات التي تعمل بها لحفظ الأمن في البلاد.

ومن المقرر مشاركة طلبة مدارس وجامعات والمدارس الأزهرية ونجوم الفن وقيادات وزارة الداخلية، لقضاء يوم داخل أكاديمية الشرطة للتعرف على دور رجل الأمن واستعراض أحدث معدات وأجهزة قوات الأمن والتضحيات التي يقدموها في تحقيق رسالة الأمن السامية.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قال في كلمته باحتفالات عيد الشرطة: إن رجال الشرطة واجهوا في هذا اليوم المعتدين بكل شجاعة وإقدام، وسطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات لتجسد أحداث معركة الإسماعيلية حلقة في تاريخ النضال الوطني لشعب عظيم، يتكاتف مع قياداته ومؤسساته عبر السنين من أجل الحفاظ على سيادة الوطن، وإعلاء رايته خفاقة فوق أحقاد الطامعين، وكيد المتربصين. وأن مصر اجتازت بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب، وجسدتم، ومن حولكم الشعب المصري نموذجًا واقعيًا للوطنية في أسمى معانيها، وبإصرار مضت خطواتكم الثابتة لتحقيق حياة آمنة وكريمة لكل مواطن، قوامها العدل وتوازن الحقوق والواجبات.