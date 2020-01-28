اليوم.. بمشاركة مختلف القطاعات.. الداخلية تنظم فعاليات معرض معدات ومركبات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقيم وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض معدات ومركبات الشرطة بأرض العروض بأكاديمية بمشاركة مختلف القطاعات بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة.

ويشارك في الفعاليات كافة قطاعات وزارة الداخلية، لاستعراض أحدث الأجهزة والمعدات التي تعمل بها لحفظ الأمن في البلاد.

ومن المقرر مشاركة طلبة مدارس وجامعات والمدارس الأزهرية ونجوم الفن وقيادات وزارة الداخلية، لقضاء يوم داخل أكاديمية الشرطة للتعرف على دور رجل الأمن واستعراض أحدث معدات وأجهزة قوات الأمن والتضحيات التي يقدموها في تحقيق رسالة الأمن السامية.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قال في كلمته باحتفالات عيد الشرطة: إن رجال الشرطة واجهوا في هذا اليوم المعتدين بكل شجاعة وإقدام، وسطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات لتجسد أحداث معركة الإسماعيلية حلقة في تاريخ النضال الوطني لشعب عظيم ، يتكاتف مع قياداته ومؤسساته عبر السنين من أجل الحفاظ علي سيادة الوطن، وإعلاء رايته خفاقة فوق أحقاد الطامعين، وكيد المتربصين. وأن مصر اجتازت بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب، وجسدتم، ومن حولكم الشعب المصري نموذجًا واقعيًا للوطنية في أسمى معانيها، وبإصرار مضت خطواتكم الثابتة لتحقيق حياة آمنة وكريمة لكل مواطن، قوامها العدل وتوازن الحقوق والواجبات.